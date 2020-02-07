"Брексит": шотландский бургомистр лишился поста

"Брексит" неожиданно перевернул вверх дном политическую жизнь маленького Брунсмарка на севере Германии. В течение последних 12 лет бургомистром городка с населением в 170 человек был шотландец Иэн Макнэб. Но 31 января, в день когда британцы вышли из Евросоюза, он сам покинул свой пост. По закону, градоначальниками в ФРГ не могут быть граждане стран вне ЕС.

"Если британская так называемая элита продолжит руководить из Лондона, невзирая на то, что творится в других частях Соединенного Королевства, я скорее всего превращусь в шотландского националиста", - говорит бывший бургомистр.

За 28 лет, что Макнэб прожил в ФРГ, он так и не подал документы на немецкое гражданство. Покинув же родину более 15 лет назад, шотландец лишился права голосовать и на британских парламентских выборах.