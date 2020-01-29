Ирландский лучше британского

МИД Ирландии нанимает новых сотрудников и открывает новые паспортные столы. Иза-за "брексита" паспорт этой страны вошёл в число самых востребованных в Европе.

Джессика родилась в ЮАР, замужем за британцем, а живёт в Дублине и работает с клиентами по всему континенту. Ирландский паспорт нужен ей и для личной жизни, и для бизнеса:

"Главное это, конечно же, свобода путешествий по Европе, по любой стране Евросоюза, возможность работать в любой из этих европейских стран, возможность получить там медицинскую помощь. С точки зрения бизнеса я хочу сохранить тесные связи моей компании с клиентами из Еропы".

С 2016 года ирландский МИД получил 900 тысяч запросов, из них 835 тысяч — от людей, живущих в Великобритании. Это и работающие там ирландцы, и британцы, которым для путешествий по Европе проще оказалось получить второе гражданство. До "брексита" никому из них паспорт не требовался.

Ноэль О'Коннел, "Европейское движение Ирландии":

"С 2018 года число запросов выросло на 18%. Можно логически предположить, что и дальше тенденция сохранится. Нельзя отрицать, что Ирландия находится в самом сердце Евросоюза и поэтому обладатели ирландских паспортов имеют те же привилегии, те же права и обязанности, что и все остальные европейцы".

Сможет ли владелец британского документа свободно перемещаться по Европе — этот вопрос всё ещё остаётся открытым. У ирландских граждан проблем точно не будет.

Хелен Макэнти, министр по европейским делам Ирландии:

"Он даёт вам гражданство Ирландии, а это значит, что вы остаётесь гражданином Евросоюза. Необходимо помнить, что огромное число жителей Великобритании не голосовали за "брексит" — ведь так они теряют все права и преимущества жителя Большой Европы".

Кен Мюррей, Euronews:

"С 2016 года более 900 тысяч человек обратились за ирландским паспортом, желая тем самым остаться частью Евросоюза. Если "брексит" действительно усложнит свободное передвижение по Евросоюзу, то паспорта Ирландии будут пользоваться повышенным спросом ещё многие месяцы, если не годы".