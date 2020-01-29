Сквозь слёзы: Европарлмент одобрил сделку по "брекситу"

Европейский парламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Европейского Союза. Финальное голосование по документу состоялось на пленарной сессии, которая прошла в Брюсселе. Сделку поддержал 621 депутат, против высказались 49, 13 воздержались.

Европейские законодатели эмоционально простились со своими британскими коллегами: были и объятья, и теплые слова. А затем присутствующие хором исполнили шотландскую песню о старой дружбе Auld Lang Syne. Многие прослезились.

Теперь для завершения процесса ратификации сделки со стороны ЕС Совет Евросоюза должен формально утвердить ее, что позволит Соединенному Королевству покинуть сообщество 31 января. После этого начнется переходный период во время которого Лондон и Брюссель будут проводить переговоры о будущем партнерстве. На это отводится одиннадцать месяцев.