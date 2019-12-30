Генсек ООН обратился к молодежи

Изменение климата - одна из главных проблем современности. Об этом в своем новогоднем послании сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Глава международной организации пожелал всем мира и счастья, но при этом отметил:

"Мы вступаем в 2020 год на общем фоне неопределенности и отсутствия безопасности. На фоне глубоко укоренившегося неравенства и роста ненависти. На фоне военных конфликтов в мире и потепления нашей планеты. Изменение климата - не только проблема долгосрочного характера. Это явная и непосредственная опасность. Мы не можем позволить себе стать поколением, которое занималось пустяками, в то время как на нашей планете бушевал пожар".

И все же генеральный секретарь ООН смотрит в будущее с надеждой, источником которой, он считает молодых людей. Именно к ним обращается Гутерриш:

"Ваше поколение находится "на переднем крае" и в центре внимания во всех областях деятельности - от борьбы с изменением климата до обеспечения гендерного равенства и социальной справедливости и соблюдения прав человека. Меня вдохновляют ваш энтузиазм и решимость. Вы справедливо требуете, чтобы вам позволили участвовать в строительстве будущего. Я всецело вас понимаю. ООН стоит на вашей стороне".

Гутерриш напомнил, что в 2020 году отмечается 75-я годовщина Организации Объединенных Наций.