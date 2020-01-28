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Бельгия

Король бельгийцев Альберт II признал свою внебрачную дочь

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 Сергей Щербаков
Король бельгийцев Альберт II признал свою внебрачную дочь
Авторское право
Thierry Charlier / AP
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Пополнение в монаршей семье - король бельгийцев Альберт II после долгой судебной тяжбы признал свою внебрачную дочь Дельфину Боэль.

Впервые о существовании внебрачного ребенка бельгийского монарха стало известно 20 лет назад. Выяснилось, что в 1960-х годах прошлого века Альберт II, тогда еще принц, имел связь с баронессой Сибиллой де Селис Лонгшам, которая родила девочку. Однако будущий монарх тогда ребенка не признал. Сегодня же Дельфине Боэль - 51 год.

По словам адвоката, представляющего интересы Альберта II, теперь Дельфина Боэль может претендовать на часть наследства наравне с остальными детьми короля. По официальным данным, его состояние достигает 12,4 млн евро. Впрочем, некоторые бельгийские СМИ указывают, что в реальности эта цифра может быть на порядок выше.

Отметим, что Альберт II лишь формально носит титул короля. Еще в 2013 году он передал престол своему старшему сыну Филиппу. По этой причине монарх утратил судебный иммунитет, что и позволило его внебрачной дочери через суд доказать свои права.

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