Верховный комиссар ООН по делам беженцев приехал в Брюссель

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди недавно посетил греческий остров Лесбос и, по его словам, был потрясен гуманитарной ситуацией в лагерях. Больше всего его удивили условия содержания детей. На этой неделе Европейский парламент обсудит острую тему, и Гранди надеется, что сможет повлиять на греческое правительство.

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев

"То, что я услышал от (греческого) премьер-министра – это очень хороший план. Сначала нужно перевезти детей, а затем отправить на материк людей, оказавшихся на островах. Теперь нам нужно перейти от плана к действиям. Греческое правительство должно возглавить эту инициативу"

Весной Европейская комиссия должна представить новый Пакт о миграции. Гранди подчеркнул, что важно не только выделять больше денег на решение вопроса беженцев, но и открывать двери ЕС для большего количества людей, спасающихся от войны и преследований.

Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев

"Европа должна и дальше придерживаться принципов защиты беженцев и не передавать их другим государствам. ЕС вместе с нами (ООН) также несет ответственность за оказание помощи этим странам".