Коронавирус: резкий рост смертей в Китае

За прошедшие сутки в Китае более, чем на четверть, возросло количество смертей от коронавируса, достигнув 106 человек.

Количество зараженных превышает, по сведениям властей, четыре с половиной тысячи человек.

Эпидемия распространилась практически по всей стране.

Зарегистрированы случаи заболевания в Пекине и в Шанхае. Эту информацию утром во вторник распространило агентство "Синьхуа".

Случаи заболевания уже зарегистрированы в Шанхае и Пекине, также в столице КНР зарегистрирован первый летальный исход от коронавируса AP Photo, all rights reserved

Наиболее сложная ситуация - в провинции Хубэй.

Своих граждан намерены эвакуировать многие страны, в том числе и Франция, где имеются три подтвержденных случая заражения вирусом.

МИД Франции намерен вывезти французов из Ухани и других китайских городов спецбортами AP Photo, all rights reserved KAMIL ZIHNIOGLU

Профессор Жером Саломон, директор национального агентства по здравоохранению Франции, сообщил накануне, что в стране "уже есть возможность проводить срочные лабораторные проверки, сегодня этот факт важен, поскольку, чтобы препятствовать панике, требуется максимально быстро диагностировать подозрительную симтоматику, речь идет о нескольких часах".

И хотя Всемирная Организация здравоохранения уже признала несколько дней назад вспышку заболевания национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, ее специалисты и руководство пока воздерживаются от введения режима международной чрезвычайной ситуации.

Клиники и больницы в Ухани и в других городах провицнии Хубэй принимают по 15 тысяч пациентов в день, чтобы проверить на вирусоносительство.

Случаи заражения зарегистрированы во множестве стран азиатского региона, включая Южную Корею и Филиппины Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Mark Schiefelbein

Пекин намерен построить за считанные дни больницу, где бы лечили только пациентов с коронавирусом, в схожей ситуации в 2003-м году, когда в Китае была вспышка атипичной пневмонии, власти пошли на аналогичный шаг. Тогда, но от другого штамма коронавируса, в Китае погибли не менее 800 человек.

Генеральный директор ВОЗ прибыл в Пекин в понедельник вечером.

ВОЗ, действующая под эгидой ООН, настаивает на необходимости глобального ответа перед лицом эпидении.

Официальный представитель ООНСтефан Дюжаррик заявил прессе следующее: "Чтобы справиться с распространением вируса, требуется объединить усилия. ВОЗ, со своей стороны, готова координировать эту работу, снабжая страны, которым требуется квалифицированный совет, необходимыми консультациями, средствами экспресс-диагностики и ухода за больными".

В России мобилизованы медучреждения Приморья, там готовы открыть не менее тысячи коек для больных с подозрением на коронавирус.

Об этом со сслылкой на местные органы здравоохранения сообщает ТАСС.