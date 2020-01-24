Европа готовится к встрече с коронавирусом

В связи с возрастающим беспокойством по поводу нового коронавируса, в Европе принимают меры по предотвращению распространения инфекции. В аэропортах проводят дополнительные проверки пассажиров, прибывающих из Китая. Больницы находятся в состоянии боевой готовности. По всему континенту национальные органы здравоохранения мобилизованы для выполнения скоординированного плана действий.

Самое главное – как можно раньше обнаружить вирус.

На самом деле, Франция уже готова. Мы можем сделать тест в течение нескольких часов и внедрили стандартные процедуры для пациентов из группы риска. Работники всех больниц знают, что делать. Врачи всех машин и отделений скорой помощи готовы к встрече с вирусом. Аньез Бузин министр здравоохранения Франции

Всего через несколько дней после вирусной вспышки немецкие ученые разработали медицинский тест, который сегодня используется и в Китае. Проблема в том, что симптомы нового коронавируса и обычного сезонного гриппа крайне схожи.

Если у кого-то серьезные респираторные симптомы, кашель, температура, затрудненное дыхание, и он был в Ухани в течение последних 14 дней или имел контакт с подтвержденным носителем, то мы рассмотриваем это как коронавирусную инфекцию. На данном этапе - только при соблюдении этих условий. Паси Пентинен иммунолог из Европейского центра профилактики и контроля заболеваний

Несмотря на все усилия власти опосаются, что попадание вируса в Европу – всего лишь вопрос времени. Но благодаря опыту, полученному в результате более ранних аналогичных вспышек заболеваний, таких как в 2003 году, можно, по всей видимости, надеяться на лучшее.