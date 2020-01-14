"Гладиатор из Освенцима": история польского боксера Тадеуша Петшиковского

27 января этого года исполнится 75 лет со дня освобождения советскими воинами лагеря Освенцим. В нем нацисты умертвили более миллиона человек. У попавших в Освенцим шансов выжить практически не было. Польский боксер Тадеуш Петшиковский был одним из этих кому посчастливилось. Но право на жизнь он был вынужден зарабатывать кулаками. Его история легла в основу фильма "Гладиатор из Освенцима", который выйдет на экраны осенью.

"Он боксировал с нацистами от безнадежности, чтобы не умереть. Для него это был вопрос жизни и смерти в буквальном смысле", - говорит дочь Петшиковского.

В первый раз он вышел на ринг против немецкого надзирателя, который избивал пленных ради удовольствия. Нацист весил 70 кг, Петшиковский - 40 кг, но несмотря на это ему удалось одержать победу. Наградой за бой стали полбуханки хлеба и маргарин. Все это поляк разделил с заключенными.

В Освенциме боксерские поединки были популярным развлечением среди надзирателей. Иногда они сами выходили на ринг против истощенного поляка, чтобы размяться. Однако чаще бои устраивались между заключенными. При этом драться приходилось по-настоящему, иначе грозила смерть. Но пока шел бой, была надежда.

"Это история о силе, но не только и не столько физической, сколько о силе духа. Это также история, которая может служить примером для современного поколения, польской молодежи", - убежден режиссер картины Мацей Баржевски.

Его дед в года Второй мировой войны был депортирован и погиб в одном из концентрационных лагерей. Поэтому он не случайно выбрал для своего нового фильма историю именно Тадеуша Петшиковского.

Картина "Гладиатор из Освенцима" выйдет на экраны в сентябре этого года.