Власть в Польше осталась за правыми консерваторами

В Польше на выборах в парламент страны победила правящая партия.

Выигрыш "Права и справедливости" был уверенным, со значительным отрывом от соперников, кроме того, правым консерваторам удалось улучшить свой прежний результат.

Экзит-поллы показывают, что за программу "Права и справедливости" проголосовали 43,6% избирателей.

Лидер партии Ярослав Качиньский обратился к своим сторонникам: "Нам предстоят новые четыре года тяжелой работы, поскольку Польша должна измениться, и должна измениться к лучшему".

Партия Ярослава Качиньского получает в Сейме минимум 239 мандатов из 460. Таким образом, у "Права и справедливости" имеется возможность формировать кабинет министров и продолжать реализацию политической и экономической программ, принимая законы без вступления в коалиции.

На втором месте по числу голосов и мандатов - оппозиционная "Гражданская коалиция", в которую входят "Гражданская платформа", партия "зеленых" и "Инициатива Польска".

Объединение усилий принесло им чуть больше двадцати семи процентов голосов, что соответствует 130 мандатам.

По словам лидера партии "Гражданская платформа" Гжегожа Схетыны, " это была сложная избирательная кампания. Позади тяжелых четыре года. И я не могу даже назвать эту работу борьбой, поскольку, как выяснилось, правил и законов не существует. Мы не ощутили, что принимаем участие в равном и справедливом политическом состязании".

После четырех лет отсутствия в парламент вернулись и представители левой части политического спектра. Коалиция Союза демократических левых сил, в которую вошли партии "Весна" и "Левица разем", получила около 12 % голосов, это 43 депутатских мандата.

Выборы прошли при относительно высокой явке населения - она превысила 61%; последний раз поляки так активно голосовали 30 лет назад, в период коллапса коммунистического режима.

Официальные результаты должны быть оглашены в течение это недели.