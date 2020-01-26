100-ый день протестов в Ливане

Сотни людей вышли на улицы Бейрута, чтобы отметить 100 дней с начала антиправительственных демонстрации и потребовать отставки нового кабинета во главе с академиком Хасаном Диабом. Он был сформирован во вторник после трёхмесячного политического вакуума. Прежнее правительство ушло в отставку 17 октября на фоне протестов, участники которых обвиняли министров в коррумпированности и некомпетентности.

Новое правительство не устраивает демонстрантов тем, что его члены - ставленники политических партий и представляют религиозные конфессии. (Распределение позиций между основными христианскими, суннитскими и шиитскими общинами Ливана стало ключом к формированию правительств после окончания гражданской войны 1975-90 годов.) Протестующие требуют отдать министерские портфели технократам и независимым политикам. Марш под лозунгом "Нет им доверия" стартовал из центра ливанской столицы и прошёл по улицам города.

Ливан имеет одно из самых высоких в мире соотношений долга к ВВП. Премьер-министр Диаб предупредил в среду, что страна столкнулась с "экономической катастрофой", но пообещал, что его правительство будет стремиться удовлетворить требования протестующих.