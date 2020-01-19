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Ливан

В Ливане формируют правительство

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 Вероника Доваль
В Ливане формируют правительство
Авторское право
AP - Hussein Malla
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Президент Ливана Мишель Аун и новый премьер-министр Хасан Диаб приступили в воскресенье к обсуждению состава нового правительства страны на фоне продолжающихся в Бейруте массовых протестов. В случае одобрения главой государства кандидатур министров-технократов, процесс формирования кабинета может быть завершен в течение 48 часов.

Тем временем в ливанской столице, как и накануне, произошли столкновения между участниками демонстрации, требующими проведения досрочных выборов, и полицейскими. На этот раз стражи правопорядка воздержались от использования слезоточивого газа. Для разгона демонстрантов, которые пытались пробиться через полицейские кордоны к парламентскому дворцу, были применены водометы. В ходе столкновений в центре Бейрута были ранены около 30 человек, они были доставлены в городские больницы.

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