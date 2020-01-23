Новые протесты в Ливане

Протесты не стихают в столице Ливана и в других крупных городах республики. Число пострадавших растет.

В ночь на четверг жесткие столкновения демонстрантов с полицией продолжились в непосредственной близости от здания парламента страны в центре Бейрута.

Протестующие заявляют, что утвержденное во вторник новое правительство не сможет защитить интересы ливанского народа, учитывая его предполагаемую тесную связь с коррумпированными, по словам активистов, партиями и радикальной шиитской Хезболлой.

Таким образом, новый кабинет министров начинает работать в условиях острого экономического и финансового кризиса, при отсутствии поддержки граждан и доверия международного сообщества.