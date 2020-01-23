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Брюссельское бюро

Узник Освенцима хранит фото девушки

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 Gregoire Lory
Узник Освенцима хранит фото девушки
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Euronews
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Освенцим или Аушвиц. Более миллиона человек погибли в этом нацистском лагере смерти. По случаю 75-й годовщины его освобождения, оставшиеся в живых узники делятся своими воспоминаниями.

Поль Соболь до сих пор в ужасе от трагедий которые происходили на его глазах. Этот бельгиец переживает за старших членов своей семьи, оставшихся на свободе, но погибших во время оккупации:

"Я думаю прежде всего о моих исчезнувших родственниках. Знаете, я даже не поцеловал на прощание свою маму".

Зимой 1944 года гитлеровцы решил эвакуировать лагеря. Многим заключенным евреям пришлось покинуть Освенцим и добираться до Германии пешком. Историки называют это маршем смерти, потому что офицерам было приказано убивать тех, кто больше не мог идти. Поля Соболя отправили на поезде, но люди гибли и в нём".

«Нас было 100-110 человек в вагоне. Мы стояли, плотно прислонившись друг к другу, не знали, как долго это будет продолжаться. Оказалось, мы провели в вагоне 6 дней. Когда поезд окончательно остановился, и двери открылись, внутри было 20 или 25 выживших ".

Соболю помогла уцелеть посылка, которую ему передала подруга, захваченная немцами в июне 1944 года в Брюсселе. В посылке вместе с продуктами была её фотография. Поль до сих пор хранит это изображение женщины, которая стала его женой. Вначале карточку нужно было спрятать от охранников.

"Я сложил её в 8 раз и держал в правом кулаке, потому что мы должны были раздеться догола и оставить всю нашу гражданскую одежду. Затем нас провели в здание, где мы превратились в заключённых".

Поль Соболь постарался сохранить в своей памяти как можно больше. Он рассказывает о лагере смерти на встречах со старшеклассниками, его также приглашают большие учреждения.

В день церемоний освобождения Освенцима бывший узник выступит в Организации Объединенных Наций в Женеве, а затем поедет в Германию.

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