Новые протесты в Софии: на улицы вышли 10 тысяч человек

Новые протесты в Софии: на улицы вышли 10 тысяч человекКомментарии
10 тысяч человек - столько, по сведениям AFP, пришло на манифестацию протеста против властей, состоявшуюся в столице Болгарии. Акция была приурочена ко Дню независимости.
Демонстранты выступают и против политики правительства, и персонально против главы кабинета министров, полагая, что у Бойко Борисова слишком тесные связи с крупным бизнесом, и сам он замешан в коррупции.
Участница демонстрации Тветелина Роберт говорит: "Нами правят обыкновенные воры и казнокрады, а мы хотим перемен, и единственная возможность высказаться об этом - это уличные шествия".
Известно, что в начавшихся столкновениях имеются пострадавшие, среди них есть и правоохранители.
Участники протестных акций отвергают предложения по внесению изменений в конституцию страны, поскольку в поправках, как они подчеркивают, нет и намека на усиление ответственности исполнительной власти.
Кроме того, требование отправки в отставку генпрокурора не было властями услышано.
Протесты в Болгарии начались 9 июля после обысков в администрации президента, связанных с расследованием дел о коррупции.
Президент страны возложил ответственность за следственные действия на Бойко Борисова и призвал министров сложить полномочия, публично сравнив правительство с мафией.