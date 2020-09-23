Новые протесты в Софии: на улицы вышли 10 тысяч человек

10 тысяч человек - столько, по сведениям AFP, пришло на манифестацию протеста против властей, состоявшуюся в столице Болгарии. Акция была приурочена ко Дню независимости.

Демонстранты выступают и против политики правительства, и персонально против главы кабинета министров, полагая, что у Бойко Борисова слишком тесные связи с крупным бизнесом, и сам он замешан в коррупции.

Участница демонстрации Тветелина Роберт говорит: "Нами правят обыкновенные воры и казнокрады, а мы хотим перемен, и единственная возможность высказаться об этом - это уличные шествия".

Известно, что в начавшихся столкновениях имеются пострадавшие, среди них есть и правоохранители.

Участники протестных акций отвергают предложения по внесению изменений в конституцию страны, поскольку в поправках, как они подчеркивают, нет и намека на усиление ответственности исполнительной власти.

Кроме того, требование отправки в отставку генпрокурора не было властями услышано.

Протесты в Болгарии начались 9 июля после обысков в администрации президента, связанных с расследованием дел о коррупции.

Президент страны возложил ответственность за следственные действия на Бойко Борисова и призвал министров сложить полномочия, публично сравнив правительство с мафией.