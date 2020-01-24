Нелегальные мигранты на границе Венгрии и Сербии

Патрульный катер Байя отправляется к общей границе Венгрии и Сербии на реке Тисе. Его миссия - помешать мигрантам незаконно пересечь реку.
Венгерское правительство утверждает, что за последние недели число нелегальных мигрантов увеличилось. На прошлой неделе было зафиксировано почти 700 случаев попыток незаконного пересечения границы.
По словам заместителя министра обороны Венгрии Силарда Немета, страна, в некотором смысле, находится в "осаде".
На другой стороне границы, в Сербии, также наблюдается рост числа мигрантов. Но ситуация все еще намного лучше, чем в 2015 году, кроме того, на данный момент между мигрантами и местными жителями нет конфликтов. Роберт Лако, координатор по делам беженцев в небольшом приграничном городке Каниже, сказал Euronews, что некоторым удается прорваться через ограждения.
Пары минут в холодной воде кому-то будет достаточно, чтобы насмерть замерзнуть. Власти надеются, что катер Байя удержит мигрантов от попыток пересечь реку.