Мексика: мигрантов отправили обратно

Сотни мигрантов, по большей части граждан Гондураса и Гватемалы из так называемого каравана "2020", были рассеяны национальными гвардейцами Мексики, а затем их посадили в автобусы, отправлявшиеся в обратный путь.

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Вначале правоохранители попытались действовать мирными методами, затем они применили силу, в том числе используя слезоточивый газ.

Накануне сообщалось, что около двух тысяч человек, по преимуществу гондурасцев, пересекли реку Сучьяте и вошли в Мексику.

Конечная точка маршрута этих людей, часто пускающихся в путь в сопровождении детей - США.

AP Photo/Marco Ugarte, copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved Marco Ugarte

Один из них объясняет причины, по которым он и его семья стремятся в Америку: "Мы хотим лучшей доли - но не для себя, а для детей. Мы жертвуем очень многим, рискуем порой жизнью, но мы все делаем для них. Для нас мало что изменится, если мы обоснуемся в США, да мы уже и взрослые. А вот наши дети должны жить лучше, и у них должно быть будущее".

Оберегая свои южные рубежи от тех, кого нынешняя американская администрация называет "нелегалами", США возводят на границе с Мексикой стену и одновременно оказывают давление на официальный Мехико с тем, чтобы тот обеспечивал охрану общей границы, но уже на своей стороне.