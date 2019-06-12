Миграционный кризис: США шантажируют Мексику

Между США и Мексикой подписано секретное соглашение, которое, по словам Дональда Трампа, включает в себя ужесточение мер по сдерживанию миграционного потока.

Мексиканская сторона во избежание санкций со стороны Вашингтона усиливает военное присутствие на границе с Гватемалой, туда дополнительно были направлены 6 тысяч солдат недавно сформированного миграционного подразделения Национальной гвардии.

План действий Мексики предполагает регистрацию и помощь мигрантам из стран Центральной Америки на территории страны в координации с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. При этом, те мигранты, которые не захотят проходить процесс регистрации, будут вынуждены отправиться обратно на родину.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил также об укреплении северной границы для контроля над мигрантами, запросившими статус беженца и ожидающих решения американских властей.

США угрожают Мексике введением тарифов на импорт товаров.

За последние месяцы число задержанных нелегальных мигрантов, направляющихся к американской границе, возросло в три раза: с 8 до 23 тысяч. Большая часть из них переплавляется из Гватемалы на плотах через реку Сучьяте.