Мексика перекрывает путь нелегалам

Мексика развернула 6-тысячный контингент Национальной гвардии на южной границе, чтобы положить конец массовому притоку нелегалов из стран Центральной Америки.

В среду полиция и миграционные службы заблокировали на шоссе близ города Тапачула в штате Чьяпас караван из 1200 нелегалов, направлявшихся из Гватемалы к северной границе Мексики. Мужчин, женщин и детей погрузили в автобусы и отвезли в центр содержания иммигрантов в Тапачуле. Нескольким десяткам человек удалось отбиться от силовиков и скрыться в ближайшем лесу.

Среди других мер, объявленных президентом страны Лопесом Обрадором и его министром иностранных дел Марсело Эбрардом (он сейчас находится в Вашингтоне): замораживание банковских счетов 26-ти лиц, подозреваемых в незаконной переправке людей через Мексику в США, высылка в Гондурас ста человек, задержания активистов, выступающих за права мигрантов.

Обозреватели связывают ужесточение миграционной политики Мехико с решением президента США ввести таможенные пошлины на мексиканские товары, если южному соседу не удастся остановить нелегалов. Дональд Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% и предупредил, что тарифы будут расти на 5% каждый месяц вплоть до октября текущего года, если Мехико не предпримет решительных действий по пресечению не только нелегальной миграции, но и контрабанды наркотиков в США. По данным МВД Мексики, только за первый квартал границу страны пересекли 300 тысяч нелегалов из Центральной Америки, цель которых - США.