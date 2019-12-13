Во второй день "мастерса" по дзюдо в Циндао соревнования посетили юные спортсмены.

Ким Поллинг не было равных в категории до 70 кг. Она без труда дошла до финала, её соперницей стала подруга по команде Санне Ван Дейк. Поллинг заработала одну оценку "вадза-ари" и продолжила наступление на Ван Дейк, пока не довела начатое до конца. После второго места на турнире "Большого шлема" в Осаке голландка взяла реванш и стала четырёхкратной победительницей "мастерса".

Я люблю атаковать, это в каком-то смысле моя проблема, потому что иногда не нужно этого делать. Мне хочется уметь сохранять спокойствие, потому иногда лучше подождать. Ким Поллинг победительница в категории до 70 кг

В весе до 63 кг Нами Набекура сумела одолеть четырёхкратную чемпионку мира Кларисс Агбеньену. Ни одна из дзюдоисток не собиралась сдаваться без боя, так что поединок завершился уже в "голден скор". Для Набекуры это очень важная победа, благодаря которой она, возможно, поднимется на первую строчку рейтинга Японии.

Среди мужчин особенно отличился серебряный призёр мирового первенства бельгиец Маттиас Касс. Он одержал верх над лучшими дзюдоистами мира. Финал должен был повторить поединок за титул чемпиона мира, однако действущий чемпион Саги Муки не смог выйти на татами из-за травмы. Бронзовую медаль в этой категории завоевал россиянин Алан Хубецов.

Награждение в категории до 81 кг Эмануэле Ди Феличиантонио Международная федерация дзюдо

Я удачно выступил на трёх самых важных соревнованиях в этом году: стал первым на Европейских играх в Минске, вторым на мировом первенстве, и вот теперь занял первое место на "мастерсе". Это был замечательный год, я и мечтать о таком не мог в январе. Я очень рад, и с нетерпением жду 2020. Маттиас Касс победитель в категории до 81 кг

Бывший чемпион мира Соичи Хашимото поднялся на верхнюю ступень пьедестала в Циндао. Японец показал, что на этом турнире в весе до 73 кг ему нет равных, на пути к финалу выполнив этот невероятный бросок. Хашимото ещё может попасть в олимпийскую сборную.

Санне Ван Дейк не только завоевала серебряную медаль, но и выполнила самый зрелищный приём дня. Голландка уложила на татами Марию Бернабеу и удостоилась от судей оценки "иппон".