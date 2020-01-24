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Бизнес

Завершение Давосского форума

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 Daria Ivanova
Завершение Давосского форума
Авторское право
AP/Markus Schreiber - Markus Schreiber
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"Давос" - это не только и не столько официальное название недельного мероприятия. На самом деле, это небольшой городок в горах, известный в остальное время года своим горнолыжным курортом.

На протяжении десятилетий близлежащий Клостерс-Зернойс были любимым местом зимнего отдыха британской королевской семьи.

В Давосе не так уж много места для 30 тысяч гостей, приезжающих на всемирный экономический форум ежегодно.

Почти все магазины на этой главной прогулочной аллее арендуются на неделю - в основном крупными компаниями из других стран.

В прошлом году даже местная церковь была сдана в аренду. Ее пастор признался, что не всем пришлось по душе это решение. Однако вырученные деньги позволили установить в здании новую систему отопления.

Гости собираются у подножия горы, а склоны пустуют большую часть недели.

Вы можете подумать, что после форума жизнь в Давосе замрет на год. Но это не так. Возможно, у подножия горы, будет спокойно, но на ее вершине события будут развиваться. Здесь устраиваются специальные мероприятия, на которых люди продолжают встречи и общение.
Изабель Кумар
Euronews

В этом году Давосскому форуму исполнилось 50 лет, организаторы очень бережно относятся к использованию названия своего бренда.

Официальное заявление Всемирного экономического форума напоминает о том, что его организаторы "возражают против использования бренда "Давос" для мероприятий, которые не имеют ничего общего с его собственной деятельностью".

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