Давос: о мигрантах, беженцах и взаимопощи

На полях Международного экономического форума не обошли и тему миграционного кризиса. Буквально на днях жители греческих островов требовали от властей освободить их от наплыва мигрантов. По словам демонстрантов, присутствие такого количества беженцев негативно сказывается на жизни их общин. В Давосе премьер Греции Кириакос Мицотакис сказал, что Европе не удалось решить эту проблему и вновь заявил, что страны сообщества должны как-то распределять нагрузку между собой.

Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции: "Европа не смогла выработать единую стратегию по миграционному вопросу. Я выскажусь прямо. Вы не можете быть частью Шенгена, рассчитывая только на преимущества соглашения (свободное передвижение людей), при этом не разделяя какие бы то ни было тяжести, включая миграцию. Это несправедливо и неправильно".

Более миллиона беженцев на своей территории приняла Иордания. "Чувствуете ли вы разочарование по отношению к международному сообществу?" - задет вопрос корреспондент Euronews Изабель Кумар премьеру королевства.

Омар Раззаз, премьер-министр Иордани: "Это огромное бремя. Один миллион триста тысяч беженцев. На сегодняшний день около 20% населения Иордании - беженцы. Мир поддержал Иорданию. Но наши расходы не покрываются. Я понимаю, возникла так называемая донорская усталость, после того, как вопрос больше не стоит первым номером в повестке дня. Это мы понимаем. Но беженцы все еще живут в нашей стране и Иордания выполняет взятые на себя обязательства".

Миграционный кризис намерены обсудить сегодня канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайи Эрдоган на переговорах в Стамбуле. Ранее глава турецкого МИД обвинил Евросоюз в нарушении соглашений по беженцам.