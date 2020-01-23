Давос: о проблемах на рыке труда

Изабель Кумар, Euronews: "Свыше ста миллиардеров, более пятидесяти глав государств и правительств, и бесконечное множество генеральных директоров. И позвольте напомнить, всё это в Давосе, возможно, одном из самых престижных в Европе и мире горнолыжных курортов. Кто-то может сказать, мол возникает некая нестыковка, когда мы слышим, как участники форума говорят о глобальном неравенстве и сокращении зарплат. Но Гай Райдер, глава Международной организации труда, так не считает.

По последним данным МОТ, в мире насчитывается порядка 188 миллионов безработных.

Гай Райдер, гендиректор Международной организации труда: "Если говорить о Европе, то новости в целом хорошие. В Европе довольно неплохо получается возвращать людям рабочие места. И это хороший момент. Хуже то, что очень большое число создающихся рабочих мест находятся в нижнем сегменте (карьерной лестницы). Все больше людей идут в сферу услуг. Что это означает? А то, что в этой области нельзя надеяться только на рост производительности труда и соответственно повышение заработанной платы. Поэтому положительные сдвиги не так сильно ощущаются, как мы могли бы ожидать".