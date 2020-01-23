В Австралии на тушении пожаров разбился "Геркулес", экипаж погиб

На борту разбившегося транспортного самолета С 130 Геркулес , как сообщается, находились "три американских специалиста". Все они погибли.

C-130 "Геркулес" с американским экипажем в количестве 3 человек, разбился, люди погибли RFS HOGP

Несколько часов назад пожарная служба австралийского штата Новый Южный Уэльс заявила, что с Геркулесом потеряна связь. Его использовали для доставки воды при тушении лесных пожаров.

Ранее премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклиан заявила следующее: "Случившееся еще раз показывает всю опасность тех условий, в которых наши пожарные и наши экстренные службы сражаются с огнем. Только сегодня были задействованы более 70 самолетов. Эта цифра подчеркивает, насколько сложную задачу мы решаем, и насколько велик риск для жизни волонтеров, сотрудников экстренных служб и всех, кто сегодня борется с распространением пламени".

Пламя, как сообщается, подошло к пригородам столицы страны Канберры AP Photo, all rights reserved

Обломки воздушного судна были обнаружены в зоне активного пожара. Туда уже направлены машины скорой помощи и два спасательных вертолета.

Ситуация с огненным бедствием остается на континенте сложной. Накануне в зоне пламени оказались восточные пригороды столицы страны.