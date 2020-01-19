Австралия рассчитывает на туристов

На остров Кенгуру, расположенный у южного побережья Австралии, впервые с начала опустошительных лесных пожаров прибыло круизное судно с сотнями туристов на борту. Стихия уничтожила около трети поверхности острова, известного своим уникальным животным и растительным миром.

Правительство Австралии рассчитывает на то, что иностранные гости помогут восстановить подорванную экономику страны.

Австралия – открыта для всех. Туристы могут приезжать, когда они хотят, и получать все те впечатления, которые мы всегда рады предложить нашим гостям. Саймон Бирмингем министр туризма Австралии

После того как в сентябре прошлого года австралийские леса охватили пожары, количество бронирований гостиниц иностранными туристами сократилось почти на 40% по сравнению с обычным уровнем. Таким образом, по данным Австралийского совета по туризму, отрасль уже потеряла 600 млн евро. Правительство обещает выделить на поддержку туристических компаний 47 млн евро.

Но то, что хорошо для экономики, не очень хорошо для климата. По данным учёных, туризм ответственен за выброс 8% парниковых газов планеты.