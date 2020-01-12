Австралия: пожары не утихают

Жертвами лесных пожаров, которые бушуют в Австралии с осени прошлого года, стали уже 28 человек. Среди погибших – пятеро пожарных, боровшихся с бедствием. В память о них в субботу на всемирно известное здание сиднейской оперы проецировались фотографии и послания благодарности тем, кто погиб, сражаясь со стихией. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обратился к родственникам погибших со словами соболезнования:

– Это ужасная трагедия, столько людей погибли в этих страшных пожарах. Двадцать восемь человек стали жертвами пожаров. И наши мысли с теми людьми, для которых эти цифры станут новым напоминанием об их утрате, о родных и близких, которых они потеряли.

Несмотря на принимаемые меры, пожары не утихают. Огнём уничтожено уже более восьми миллионов гектаров лиса, сгорело более 2000 домов. По различным оценкам, от пожаров погибло около миллиарда животных.