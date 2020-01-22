Африканская мода в Париже

Иман Айисси - камерунский дизайнер. Пока он не известен широкой публике, но, по мнению экспертов моды, у него большое будущее и он может оставить свой след в истории индустрии. Айиси стал первым субсахарским дизайнером, чья коллекция представлена на Неделе высокой моды в Париже.

Камерунский кутюрье не только смог присоединиться к высшему модному свету, но также бросил вызов стереотипу о том, что на самом деле представляют из себя так называемые "африканские материалы". По мнению Имана, у Африки есть свои прекрасные ткани, которые должен открыть весь мир.

Иман Айисси, дизайнер: "Для меня очень важно иметь возможность показать свою работу, ткани за которые я буквально сражаюсь - я хочу показать миру настоящие африканские ткани. Их мы и воспеваем. Потому что это важно для нас. Я думаю, что в данный момент пишется новая страница моды".

Как и его покойный отец, бывший известный боксер, Айисси хочет стать в первый ряд африканских талантов. Его детство стало перекрестком нескольких миров: бокса, а затем политики, которой занимался его отец, и моды - мать кутюрье была известной моделью и бывшей "Мисс Камерун".

Иман Айисси: "Я не могу сказать, что я только французский или только африканский дизайнер. Я думаю, что обе эти страны очень обогатили меня. Обе дали мне нечто исключительное. И определенные вещи, которые я получил от этих двух культур, я попытаюсь выразить на своем уровне".

Иман Айисси приехал во Францию в 90-х. В качестве модели он работал с такими домами как Dior, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent и другими, между тем изучая азы моды. В 2001 году он запустил свой одноименный бренд. С тех пор Айисси стал представлять свои коллекции по всему миру. Федерация высокой моды недавно приняла его в качестве нового участника Paris Fashion Week, что стало признанием его таланта и новым шагом, как для него, так и для его родной Африки.