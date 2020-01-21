В Сенате США начались слушания по импичменту Дональду Трампу

В Сенате США начались слушания по третьему в истории страны импичменту президенту — на этот раз Дональду Трампу.

На первом заседании лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнел представил резолюцию по "ускоренному" проведению процесса.

По ней обеим сторонам — обвинению и защите — будет дано по 24 часа в течение двух суток на изложение своих аргументов — это в два раза быстрее, чем во время импичмента Биллу Клинтону 20 лет назад.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер назвал резолюцию Макконнела "национальным позором".

Если дело президента настолько слабо, что никто из его людей не может защитить его под присягой, позор ему и тем, кто позволил такому случиться. Что скрывает президент? Что скрывают наши республиканские коллеги? Потому что, если бы они не боялись правды, они бы сказали: "вы правильно идете, получайте, получайте правду, получайте свидетелей, получайте документы" Чак Шумер Лидер демократического меньшинства в Сенате США

В ответ юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, представляющий сторону защиты президента США Дональда Трампа, заявил, что "демократы блефуют – их дела просто не существует".

Если бы я появился в любом суде в этой стране, и сказал бы, мое дело огромно, но я еще не готов к рассмотрению, мне нужно больше доказательств, прежде чем я смогу представить свое дело, меня бы выставили за дверь в две секунды, и это именно то, что должно произойти здесь Пэт Чиполлоне юрисконсульт Белого дома США

Процедуру импичмента Трампу инициировали демократы, контролирующие Палату представителей. Основанием для нее стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле прошлого года.

По мнению демократов, в нем президент требовал начать расследование против сына основного соперника Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена Хантера в обмен на военную помощь Киеву.

Чтобы Трампа признали виновным по двум статьям обвинений — в превышении власти и препятствии работе конгресса, за них должны проголосовать две трети сената, что с республиканским большинством в верхней палате практически невозможно.