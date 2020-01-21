Как объявить импичмент президенту США?

"С разрешения Сената я теперь зачитаю статью об импичменте, резолюцию Палаты представителей 755. Резолюция Палаты представителей 755 объявляет импичмент Дональду Трампу, президенту Соединённых Штатов, из-за его серьёзных преступлений и проступков", - так начал своё выступление в Сенате глава Разведывательного комитета Палаты представителей Адам Шифф.

Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. Эта процедура была прописана в конституции страны её отцами-основателями, чтобы дать конгрессу возможность отстранить главу государства от должности в особых случаях. Реализуется она в два этапа.

Инициирует процедуру палата представителей. Основаниями для импичмента могут послужить государственная измена, взяточничество или другие важные преступления и проступки, понятие которых в американском праве не прописано. Но принято считать, что оно включает в себя любые серьёзные правонарушения: от злоупотребления полномочиями до коррупции, вплоть до растраты государственных средств.

Демократы обвинили Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании работе конгресса. Так, они заявили, что президент задержал обещанную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от Киева начать расследование против бывшего вице-президента США Джо Байдена и других политических конкурентов. Трамп же утверждает, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

Окончательное решение выносит Сенат. На его заседаниях по делу об импичменте председательствует глава Верховного суда. Для отстранения президента от должности нужны голоса по меньшей мере 2/3 сенаторов. В противном случае глава государства останется на своём посту.

В 1974 году в США из-за Уотергейтского скандала началась процедура импичмента президента Ричарда Никсона, который сложил свои полномочия, не дожидаясь решения Сената.

А вот попытка импичмента Билла Клинтона в 1998 году из-за дела Моники Левински не прошла, так как собрать 2/3 голосов сенаторов его противникам не удалось.

Роль прокуроров в судебном процессе в Сенате против Дональда Трампа будут выполнять семеро "менеджеров по импичменту" от Демократической партии, назначенных палатой представителей, в том числе зачитавший резолюцию Адам Шифф.