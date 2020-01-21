Заснеженный "зеленый" Давос

В нынешнем году в Давосе климатическая повестка как никогда актуальна. Чтобы соответствовать духу времени организаторы экономического форума призывают участников использовать экологичные виды транспорта и добираться на место не на самолетах, а на поездах. Дирекция форума даже пообещала возместить до 50% цены на билет. По крайней мере внутри Европы.

В окрестностях Давоса по-прежнему приземляется много частных самолетов. Но согласно официальным данным, их поток в нынешнем году на 20% меньше, чем в предыдущем. Ну, а главы государств и правительств, как и раньше, прибывают на военную базу, расположенную неподалеку.

Еще одна особенность: организаторы заверяют, что в нынешнем году 88% автопарка экономического форума - это электрические автомобили или по-крайней мере гибридные.