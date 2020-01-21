Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Бизнес

Заснеженный "зеленый" Давос

Комментарии
 Сергей Щербаков
Заснеженный "зеленый" Давос
Авторское право
Euronews
Размер текста Aa Aa

В нынешнем году в Давосе климатическая повестка как никогда актуальна. Чтобы соответствовать духу времени организаторы экономического форума призывают участников использовать экологичные виды транспорта и добираться на место не на самолетах, а на поездах. Дирекция форума даже пообещала возместить до 50% цены на билет. По крайней мере внутри Европы.

В окрестностях Давоса по-прежнему приземляется много частных самолетов. Но согласно официальным данным, их поток в нынешнем году на 20% меньше, чем в предыдущем. Ну, а главы государств и правительств, как и раньше, прибывают на военную базу, расположенную неподалеку.

Еще одна особенность: организаторы заверяют, что в нынешнем году 88% автопарка экономического форума - это электрические автомобили или по-крайней мере гибридные.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.