Давос 2020: главное о Всемирном экономическом форуме

21-24 января мировая элита соберется в швейцарском Давосе на ежегодную встречу мировых лидеров, руководителей предприятий, ученых и представителей гражданского общества.

В этом году исполняется 50 лет со дня проведения первого Всемирного экономического форума. Euronews рассказывает о значении ВЭФ.

Что такое Давос?

Давос - это швейцарский горнолыжный курорт, где ежегодно проходит Всемирный экономический форум.

Форум представляет из себя неправительственную организацию, в которую входят около тысячи крупнейших компаний мира. Он объединяет несколько тысяч бизнесменов и политических лидеров.

ВЭФ был основан в 1971 году немецким экономистом Клаусом Швабом как Европейский управленческий форум, призванный помочь европейским предприятиям улучшить корпоративное управление, принимая во внимание более влиятельных участников, включая персонал и членов правительства.

Позднее он был расширен до платформы для диалога. В 1987 году он получил свое нынешнее название, а в 2015 был признан международной организацией.

В этом году на четырехдневном мероприятии выступят не менее 600 ораторов.

Что происходит на форуме?

Традиционно участники форума обсуждают экономические вопросы. На протяжении последних трех десятилетий он стал важной платформой для освещения глобальных проблем и вызовов. В последние годы в форуме принимают участие лидеры Китая, Индии и Бразилии.

Тема форума меняется ежегодно. 2020 год посвящен устойчивому развитию под лозунгом "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

Задачи, поставленные на обсуждение: как реагировать на изменение климата и защитить биоразнообразие, как устранить долгосрочную задолженность, избежать "технологической войны", предоставить миллиарду человек профессиональные навыки в течение следующего десятилетия и навести мосты для урегулирования конфликтов в глобальных "горячих точках".

Исторически это мероприятие - платформа для международных дискуссий и переговоров. В Давосе прошли значимые встречи, были подписаны важные документы. К примеру, в 1988 году Греция и Турция подписали декларацию, запрещающую военную эскалацию конфликта. В 1992 году Нельсон Мандела встретился с тогдашним президентом ЮАР Фредериком де Клерком - это было их первое появление за пределами ЮАР.

Что говорят критики?

Для критиков Давос - элитистское мероприятие, вечеринка для бизнес-лидеров.

Экономист и нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц - участник форума с 1995 года - написал в 2018 году, что, несмотря на растущее неравенство и изменение климата, руководителей компаний волнует лишь популистская реакция на глобализацию.

"Для руководителей Давоса сокращение налогов для богатых и их корпораций, наряду с дерегулированием, похоже, является ответом на проблемы в каждой из стран-участниц", - написал Штиглиц в статье, опубликованной на сайте Project Syndicate.

Организаторы ВФЭ утверждют, что многие участники - представители неправительственных организаций. На форуме присутствуют несколько НКО. С 2014 года Oxfam International ежегодно публикует доклад о неравенстве и глобальной бедности, приуроченный к событию.

Чего можно ожидать в этом году?

На форуме уже второй год должна присутствовать экоактивистка Грета Тунберг. Предполагается, что она выступит с призывами прекратить инвестиции в ископаемые виды топлива.

Одной из главных тем мероприятия также станет участие на форуме президента США Дональда Трампа, который в прошлом году пропустил встречу из-за правительственного шатдауна. В этом году его участие проходит на фоне эскалации ирано-американских отношений и убийства в Ираке генерала Касема Сулеймани.