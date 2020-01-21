В Китае растет число жертв нового вируса

В Китае скончался 4-й пациент от неизвестного ранее коронавируса. На данный момент в больницах находятся еще около 200 больных со схожими симптомами, 35 из них - в тяжелом состоянии.

На этом фоне власти Китая ввели усиленный контроль в городе Ухань, откуда, как предполагается, и начал распространяться новый вирус, вызывающий тяжелую пневмонию. В город запрещен въезд организованным туристическим группам.

Тем временем Государственный комитет здравоохранения КНР подтвердил, что вирус может передаваться от человека к человеку. Хотя ранее сообщалось, что заболевание передается только через продукты питания. Также стало известно, что вирусом заразились по меньшей мере 14 врачей, которые лечили пациентов, не зная, что столкнулись с новым видом пневмонии.

В настоящее время больные с новым вирусом были выявлены в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун на юге Китая. Однако, по всей видимости, вирус уже распространился и за пределы Поднебесной. Так, по меньшей мере один подозрительный случай был выявлен в Австралии. Как сообщили местные власти, мужчина был помещен в карантин в городе Брисбен. Однако пока анализы до конца не подтверждены.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения в среду, 22 января, проведет экстренную встречу в связи с появлением нового типа коронавируса.