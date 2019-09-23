Норвежский лосось с вирусом ушел в дикую природу

В Норвегии 10 тысяч лососей уплыли с рыбной фермы и попали в самый большой фьорд страны Согне. Выращенные на рыбоводческих предпритиях особи переносят вирус, который угрожает их диким сородичам.

В связи с инцидентом, произошедшим в минушие входные вблизи Бергена, проводится масштабная рыбалка, в которой принимают участие и местые жители — управление по рыбным ресурсам Норвегии рекомендовало выловить уплывших лососей как можно быстрее.

"Я стараюсь поймать столько рыбы, сколько в моих силах. Но это лишь то немногое, что можно сделать в этом случае. Думаю, что произошедшее — это трагедия для норвежской фауны", — говорит местный рыбак.

Работники рыбного хозяйства полагают, что гребной винт лодки повредил сетной садок. С начала года с рыбных ферм в Норвегии уплыли уже свыше 284 тысяч лососей, почти в два раза больше чем в прошлом году.

Министр рыболовства страны Харальд Трм Несвик заявил, что собирает срочное совещание с преставителями индустрии, чтобы обсудить меры, которые позволят исправить сложившуются ситуацию и сократить число подобных проишествий.