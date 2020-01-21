Республика Беларусь закупила нефть у Норвегии

"Белорусская нефтяная компания" закупила у Норвегии партию нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн. Через литовский порт Клайпеда сырье доставят на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Поставки ожидаются уже в ближайшие дни. Однако пока неясно, будет ли республика и в дальнейшем закупать нефть у Норвегии.

Разработка месторождения Johan Sverdrup началась осенью прошлого года. Как отмечает агентство Reuters, нефть, добываемая на месторождении Johan Sverdrup, сопоставима по качеству с российской маркой Urals, которую ранее закупал Минск.

В начале января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь, поскольку странам так и не удалось договориться об условиях контракта. С тех пор белорусские НПЗ работают с минимальной загрузкой.

Спор между Минском и Москвой разгорелся из-за цен на сырье: Россия совершила так называемый "налоговый маневр", из-за которого Беларуси пришлось бы закупать российскую нефть по значительной более высокой цене, чем было раньше.

4 января "Белнефтехим" сообщил о достижении договоренности о поставке партии нефти из РФ, которая позволила обеспечить безостановочную работу НПЗ в январе.

В середине месяца первый вице-премьер РБ Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.