Россия прекратила поставки нефти в Республику Беларусь, так как представителям двух стран не удалось договориться об условиях нового контракта.

В концерне «Белнефтехим» сообщили, что два нефтеперерабатывающих завода продолжают работу, однако их загрузка снижена до минимального технологически допустимого уровня.

При этом отмечается, что транзит нефти через территорию республики осуществляется в полном объеме.

Состоявшиеся в декабре российско-белорусские переговоры об условиях поставок нефти завершились безрезультатно, после чего президент Александр Лукашенко распорядился начать импорт энергоресурсов от других поставщиков.

Нефтепереработка и экспорт нефтепродуктов - одни из главных источников дохода для Беларуси.

В 2019 году лидеры двух стран обсуждали возможность более тесной интеграции в рамках союзного государства. Поставки энергоносителей, как считают, один из рычагов давления Москвы на Минск.

В декабре в Беларуси прошли несколько акций протеста против еще большего сближения с Россией.