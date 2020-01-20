В Испании начался новый каталонский процесс

В Испании на скамье подсудимых оказался бывший начальник каталонской полиции и трое сотрудников силовых структур по обвинению в мятеже и в подстрекательстве к незаконной попытке регионального правительства отделиться от Испании в 2017 году.

Новый судебный процесс может заново всколыхнуть сепаратистские настроения в Каталонии.

Гособвинение требует для Жозепа Ллуиса Траперо, экс-начальника автономной полиции Моссос д'Эсквадра, одиннадцатилетнего тюремного заключения.

В суде прокуроры попытаются доказать его сговор с тогдашним президентом Женералитета Каталонии Карлосом Пучдемоном и его заместителем Ориолом Жункерасом в неудачной попытке отделения региона.

Вместе с Траперо по делу проходят бывший сотрудник МВД Каталонии Сесар Пуч, бывший начальник отделения региональной полиции Пер Солер и старшая сотрудница полиции Тереза Лаплана.

Пучдемон, ныне депутат Европарламента, сразу после событий бежал в Бельгию. Испания добивается его экстрадиции. Жункерас и еще 8 каталонских политиков в октябре прошлого года получили тюремные сроки.