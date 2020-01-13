Неприкосновенность каталонских евродепутатов

Программа "Вкратце из Брюсселя":

Бывший глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон и экс-министр Тони Комин наконец-то заняли свои места в Европейском парламенте в качестве его членов. Эта стало возможным благодаря признанию их депутатской неприкосновенности Европейским судом в Люксембурге. Но другие союзные инстанции могут быть менее благосклонны к лидерам каталонских сепаратистов.

Испанское правосудие уже попросило Европарламент снять иммунитет с Пучдемона и Комина, которые аккредитованы на первую пленарную сессию в Страсбурге. Мадрид хочет привлечь их к ответственности за их роль в попытке проведения референдума о независимости и последовавших беспорядках в Барселоне.

Но председатиель Европарламента итальянец Давид Сассоли, который поддерживал позицию Испании, ещё должен ответить на её просьбу не защищать двух каталонцев.

"Это не будет оценка их уголовной вины или чего-то подобного, - сказал бельгийский правовед Ян Воутерс. - Это скорее формальная оценка того, имеются ли основания предоставления им неприкоснованность или нет".

На следующем этапе дело Пучдемона и Комина изучит парламентский Комитет по правовым вопрсам за закрытыми дверями и выскажет затем свои рекомендации. Только после этого на сессии без дебатов состоятся открытое голосование по вопросу о снятии с каталонецев иммунитета.

"Подобное происходит довольно регулярно, - продолжало правовед. - Например, за прошлую законодательную пятилетку было около 60 случаев, когда национальные компетентные органы просили Европарламент о снятии иммунитета со своих депутатов. Эти просьбы были удовлетворены в подавляющем большинстве случаев, в 92% случаев ".

В одном случае француз Жан-Мари Ле Пен был уличён в нецелевом использование европейских фондов, а в другом его дочь Марин Ле Пен лишилась депутатской неприкосновенности за то, что опубликовала в своем Twitter фотографии насилия.

Процедура принятия такого решения длится от трех месяцев до одного года.

За этим внимательно будут следят сторонники единства и территориальной целостности - ведь неприкоснованность и легитимность могут получить борцы за независимость, например, Шотландии, Фландрии или басков.

Совет Европы заступился за итальянок

Совет Европы подверг резкой критике Италию за недостатки в борьбе с насилием в отношении женщин. Опубликованный в Страсбурге специальный доклад призывает итальянские власти срочно расширить службы, помогающие жертвам изнасилований и сексуальных наругательств.

Авторы отмечают, что в Италии самая идея равенства полов подвергается сомнению и встречает сопротивление.

Единая зарядка для мобильников

Мало что так раздражает современного человека, как наличие разных устройств и кабелей для зарядки разных мобильных телефонов. Европарламент хочет, чтобы все они имели одинаковый разъём.

До сих пор депутатам не удавалось добиться от крупнейших производителей добровольного перехода на единый стандарт. На дебатах в Страсбурге в понедельник решено обязать их к этому.