Вокзальный протест в Каталонии

Сторонники независимости Каталонии грозят региону транспортной блокадой. Организация «Комитет в защиту республики» распространила призыв собираться на девяти крупных железнодорожных станциях, чтобы провести там акции гражданского неповиновения.

На вокзал Барселоны, по разным оценкам, пришли от нескольких десятков до нескольких сотен демонстрантов. Некоторые из них пытались организовать сидячую забастовку. Они требовали освободить политиков, которых месяц назад Верховный суд Испании приговорил к заключению по делу о провозглашении независимости Каталонии.

В полиции говорят, что спустя полчаса все протестующие были выдворены на улицу, где присоединились к митингу под лозунгами за независимость от Испании.