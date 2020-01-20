Органический компост очистит грунтовые воды

На границе испанской Галисии и Португалии ученые Европейского исследовательского проекта Res2Valhum работают над оздоровлением местных почв с помощью органического компоста и технозема (искусственно созданных почвенных смесей).

В проекте - 7 партнеров по обе стороны границы. В университете португальского города Брага биологи и химики трудятся под патронатом профессора Марии Фернанды Пруэнса, Их цель - выявить, как органический компост участвует в нейтрализации загрязнения грунтовых вод.

Профессор рассказала, что раз в три месяца ее группа встречается с партнерами по проекту: "Как правило, встречи проводятся на местах, то есть мы выезжаем к нашим партнерам, а они к нам. Так мы можем хорошо изучить всю экспериментальную инфраструктуру проекта, понять возникающие на разных участках сложности, это прекрасная возможность.

Если биоотходы не перерабатываются, они обычно сжигаются. Их преобразование в компост в числе прочего означает предотвращение или минимизацию загрязнений окружающей среды. Мы проводим исследования, тесты, чтобы понять, насколько наш компост способен задерживать растворенные в подземных водах остатки лекарств, металлы, это один из главных источников загрязнения почвы.

Если наши усилия в этом направлении увенчаются успехом, биокомпост ждет большое будущее и большая сфера применения".