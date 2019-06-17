Ученые ЕС научат геологов видеть породы насквозь

Разведка месторождений - затратный по времени, дорогостоящий процесс. Для того, чтобы определить точный состав породы, могут уйти недели. Ученые предлагают новые решения на стыке рентгенографии и трехмерного моделирования Х-Mine: речь идет о настоящей отраслевой революции, позволяющей значительно ускорить тесты и сократить издержки.

Тестирование новинок идет сразу в нескольких странах. В Швеции, к примеру, к нему подключены геологи. Стефан Сёдбом делится впечатлениям: "Для геолога глаз, конечно, самый важный инструмент, но эти возможности зрения ограничены, глазу подвластно не все. А технология позволяет обрести совершенно фантастическое видение: я могу видеть вглубь породы, то, что обычно глазами не рассмотришь".

В рамках проекта участники горнодобывающей отрасли должны получить программные решения и детекторы, позволяющие в режиме реального времени анализировать породы. Исследователи адаптируют решения к нуждам конкретной группы пользователей - идет ли речь о геологах на шахте или о сортировочном предприятии.

Первое, что выигрывают обладатели технологии, - время: если сегодня на лабораторные анализы образцов из разведывательной шахты уходят недели, то с новым детектором минералов процесс займет считанные минуты. Не отходя от шахты... Микаэль Бергвист - один из участников проектного консорциума, объединяющего 9 стран: "Мы применяем к образцам бурения некоторые медицинские технологии, к примеру, используем компьютерную томографию, сочетаем ее с данными рентгеновского исследования. Так у нас на руках оказывается максимально полный спектр информации о породе".

Стефан Лут, геолог, рассказывает, что положено в основу проекта X-Mine: "Каждый рудник - уникален с точки зрения геохимического состава, структуры и природного контекста, в который встроен. Моделируя место бурения, шахту, мы как бы воспроизводим перевернутое вверх ногами здание. Представьте себе небоскреб, который растет вниз под землю. Вам нужно составить карту каждого помещения, понять, из какого металла изготовлены конструкции, как выглядит внутренняя структура. Вот именно этим и занимается установка X-Mine".

Скорость, издержки - да, но еще и влияние разведывательных работ на окружающую среду. Анализ образцов пород в реальном времени снижает необходимость в проведении длительных исследований, взрывных мероприятий. Это на четверть сокращает потребление энергии и выбросы двуокиси углерода в атмосферу.

Внедрение технологии X-Mine на сортировочных предприятиях позволяет прямо на конвейере анализировать и классифицировать поступающий из шахты материал. Оптические и рентгеновские датчики помогают просматривать камни и обломки во время их движения по ленте, отбирая фрагменты с высокой концентрацией нужных минералов. Установка проходит испытания в Польше: она способна перерабатывать десятки тонн материала в час.

Ясек Колач, директор предприятия Comex, рассказывает и показывает: "Компьютерная система программирует пневмоклапаны, настраивая их на отбраковку тех или иных фрагментов в определенный момент. Благодаря клапанам осуществляется физическая сортировка материала. Видите, они размещены в самом конце транспортера. Здесь ненужные фрагменты отбрасываются в сторону с помощью небольшого пневмоимпульса, они перемещаются на другой конвейер".

Детекторы минералов уже доступны для некоторых рудников, их обновленная версия, позволяющая выявлять присутствие дорогостоящих примесей, появится в 2020 году. Технологии для сортировочных фабрик будут коммерциализованы в 2021.