В новосибирской лаборатории с опасными вирусами произошел взрыв

В новосибирском вирусологическом центре "Вектор", где хранятся такие опасные вирусы, как оспа и Эбола, в понедельник произошли взрыв газового баллона и возгорание. В здании выбило окна, один человек получил ожоги третьей степени.

Пожар, площадью 30 м2, удалось ликвидировать. В лаборатории сообщили, что взрыв произошел при подготовке к покрасочным работам в одном из корпусов здания. По словам мэра наукограда Кольцово, где расположен "Вектор", угрозы биологической опасности нет.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда". Следственный комитет проводит проверку.

По данным сайта центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", он основан в 1974 году. Сейчас лаборатория занимается разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней и находится в ведении Роспотребнадзора. Специалисты центра, в частности, разрабатывают вакцины против свиного гриппа, ВИЧ-инфекции и лихорадки Эбола.

"Вектор" - одно из двух мест на Земле, где сохранился вирус натуральной оспы. Второй образец находится американском Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте.