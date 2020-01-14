Мельбурн: дышать вредно

Загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня из-за дыма, вызванного мощными лесными пожарами, которые начались в Австралии ещё осенью. Речь идёт о серьёзной угрозе для здоровья местных жителей, им рекомендуется не покидать дома без особой надобности и не открывать окна. При этом, по словам специалистов, особенно опасно ночное время, что отметил Бретт Саттон, главный санитарный врач штата Виктория:

– Полагаю, что за ночь качество воздуха в Мельбурне стало худшим в мире. Это связано с тем, что по ночам температура понижается, при этом твёрдые частицы опускаются к поверхности. Ситуация улучшится в течение дня, это подтверждает главный учёный-эколог, ведь при более высоких температурах твёрдые частицы станут подниматься, но ночью ситуация в Мельбурне была очень, очень нехорошей.

Из-за загрязнений воздуха организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение квалификационных матчей. Под угрозой и проведение первого турнира «Большого шлема». Болельщики расстроены:

– Соревнования по теннису должно быть отменят, и меня это совсем не радует. Ведь я специально взял выходной, чтобы пойти сегодня на матч.

– Конечно, нас очень расстроит, если отменят Открытый чемпионат.

На остров Кенгуру, также серьёзно пострадавший от пожара, отправилась команда волонтёров из австралийского отделения Международного общества охраны животных. Они пытаются спасти уцелевших представителей местной фауны. По различным оценкам, за последние месяцы от пожаров в стране погибло от 500 миллионов до миллиарда животных.