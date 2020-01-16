Vogue Italia отказывается от фотографий и "зеленеет"

Рисованная Амбар Кристал Сарсуэла плачет. Над ней кружится комар, перебравшийся в Европу из тропиков. Таков он - символ глобального потепления в стиле Vogue. Январский выпуск итальянской версии журнала вышел с иллюстрациями вместо фотографий моделей. Так, издатели решили сократить негативное влияние компании на окружающую среду.

"Речь идет об интеллектуальной честности, - отмечает Эмануэле Фарнети, главный редактор Vogue Italia. - Это маленький, но смелый шаг вперед. Фотография - одна из наших основ. Но мы открыто заявляем, что готовы от нее отказаться. И читатели слышат нас. Судя по откликам, они понимают и принимают данное решение. Конечно, сегодня говорить о климатическом кризисе модно. Особенно в нашем секторе. Кто-то верит в то, о чем заявляет, кто-то лицемерит. Но мне кажется, не только итальянские, но и международные бренды уже осознали: обойти вниманием вопрос окружающей среды не удастся. Индустрия моды одна из наиболее загрязняющих в мире".

По его словам, одна фотосессия - это около двадцати перелетов, десятки машин и никакой экономии электроэнергии. Вырученные же теперь деньги Vogue отправит на восстановление Венеции, пострадавшей в результате наводнения в ноябре 2019 года.

Ранее редакторы всех 26 представительств журнала заявили о намерении отстаивать принцип бережного отношения к планете.