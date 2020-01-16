Таррагона: вопросы после взрыва

Число жертв пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона увеличилось до трех. В больнице скончался получивший тяжелые ранения сотрудник предприятия. Ранее при разборе завалов было найдено тело еще одного сотрудника. Семь человек пострадали.

Взрыв прогремел во вторник в 20-тонном резервуаре с окисью этилена, затем на месте инцидента начался пожар.

Испанские СМИ отмечают, что после аварии не прозвучал сигнал тревоги, а управление гражданской обороны задействовало план мероприятий в чрезвычайной обстановке лишь 20 минут спустя. При этом призыв к местным жителям оставаться дома и не открывать окна распространили только в социальных сетях.

Причины аварии, произошедшей в крупнейшем на юге Европы центре химической промышленности ChemMed, пока не установлены. В регионе рядом с этой индустриальной зоной проживают 300 тысяч человек и в результате последствий взрыва погиб местный житель — в его дом кусок металла весом около тонны.

Говорят жители района, оказавшегося в радиусе взрывной волны:

"Мы были на улице, у входа в здание возле парковки и почувствовали ударную волну от взрыва. А через несколько минут мы увидели летящий предмет. Мы сначала подумали, что это вертолет. Он пролетел над нами по прямой линии и затем резко развернулся".

"Оконные стекла задрожали и я подбежала, чтобы увидеть, что происходит, я запаниковала, потому что увидела очень яркую вспышку света, я ничего подобного никогда не видела".

Каждые год местные жители принимают участие в плановых учениях. Между тем руководство завода не сразу сообщило о взрыве. К счастью, авария не привела к образованию облака из опасных химических веществ. Наблюдатели говорят, что произошедшее должно заставить власти Испании ввести систему оповещения, встроенную в мобильные телефоны, а также пересмотреть действующие меры и объединить планы безопасности всех химических заводов в регионе.