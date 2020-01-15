Последствия взрыва в Таррагоне

В Таррагоне жертвами взрыва на химзаводе стали два человека. Тело одного погибшего спасатели нашли под завалами на территории предприятия. Взрывная волна была настолько мощной, что в расположенный в трех километрах дом попал кусок металла весом около тонны, в результате чего скончался местный житель — на него обрушился потолок. Восемь человек — сотрудники завода —получили ранения.

Взрыв прогремел в 20-тонном резервуаре с окисью этилена. Причины аварии пока установить невозможно, так как следователи не могут попасть на место взрыва, где до сих пор работают пожарные.

В Таррагоне с 2015 года действует крупнейший на юге Европы центр химической промышленности ChemMed. В регионе рядом с этой индустриальной зоной проживают 300 тысяч человек.

Экоактивист и основатель фонда по защите окружающей среды Mare Terra Анхель Хуарес говорит:

"В результате этого взрыва обломки разлетелись по расположенному в нескольких километрах от места происшествия району Торрефорта. Только представьте, что может произойти в более серьезных случаях, если взрыв будет еще сильнее. Мы на самом деле живем на пороховой бочке".

Эксперты говорят, что окись этилена — это чрезвычайно взрывоопасный газ, токсичный при вдыхании. Вещество оказывает действие на нервную систему и канцерогенно для человека.

"Проблема заключается в том, что власти и бизнес боятся прозрачности, боятся спровоцировать панику, того, что люди испугаются, но это как раз неправильно — паника начинается, когда нет достоверной информации либо когда нет доверия к распространяемым сведениям", — уверен Анхель Хуарес.

Сразу после взрыва местных жителей призвали не открывать двери и окна и оставаться в домах.

Окись этилена применяется в производстве моющих средств, растворителей, а также этиленгликоля, который служит исходным сырьем для продукции из пластика.