Новые жертвы австралийских пожаров

В Австралии власти подтвердили гибель восьми человек, они стали жертвами пламени на этой неделе. Таким образом, в общей сложности с начала стихийного бедствия погибли по меньшей мере 18 человек.

В штате Новый Южный Уэльс, как сообщает The Associated Press, сгорели свыше 380 домов, сотни людей лишились крова. Более двух сотен очагов возгорания все еще не удается взять под контроль.

Власти этого штата начали обязательную эвакуацию туристов и местных жителей на южном побережье, речь идет о перемещении свыше четырех тысяч человек. Растительность уничтожена на площади, превышающей пять миллионов гектаров. Правительство предупредило, что последствия придется ликвидировать в течение нескольких лет.

В пламени погибли миллионы животных, по ряду сообщений, свыше трети популяции коал уничтожена огнем.

Среда обитания этих зверьков, одного из символов австралийской фауны, почти полностью сгорела, коалы, измученные жарой и жаждой, выходят на дороги и просят у людей воды, чтобы напиться.

Глава кабинета министров страны Скотт Моррисон призывает к спокойствию и заявляет, что правительство делает все возможное, чтобы справиться с бедой: "Мы не можем контролировать стихийное бедствие, но мы в состоянии контролировать то, как мы отвечаем на этот вызов. Мы должны поддержать тех, кто, рискуя собственной жизнью, помогает спастись от пламени и спасти, если получится, имущество".

Накануне на помощь пострадавшим пришла армия: в зону бедствия были отправлены два военных корабля и несколько транспортных вертолетов, синоптики прогнозируют усиление жары в грядущие выходные.