Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Бизнес

США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Комментарии
 Мария Горковская
США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Evan Vucci
Размер текста Aa Aa

Вашингтон и Пекин объявляют перемирие. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров, которые страны ведут уже на протяжении почти двух лет.

Один из главных пунктов сделки касается защиты интеллектуальной собственности США. Вашингтон не раз обвинял Пекин в незаконном присвоении американских технологий.

"Китай взял на себя существенные обязательства в отношении защиты американских идей, коммерческой тайны, патентов и торговых марок. Немногие догадывались, что речь пойдет и об этом. Мы многое обсудили. Это лишь первая фаза. Никто и подумать не мог, что нам пойдут навстречу по стольким вопросам", - отметил Трамп.

Также Китай пообещал в течение двух лет увеличить импорт американских товаров, в том числе сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также энергоносителей, на 200 млрд долларов.

В свою очередь, Вашингтон отказался от введения новых пошлин и снизил некоторые из действующих. Они остаются в силе до тех пор, пока не будет подписан следующий пакет документов. Вторая фаза переговоров уже стартовала.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.