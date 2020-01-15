США и Китай подписали соглашение о первой фазе торговой сделки

Вашингтон и Пекин объявляют перемирие. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров, которые страны ведут уже на протяжении почти двух лет.

Один из главных пунктов сделки касается защиты интеллектуальной собственности США. Вашингтон не раз обвинял Пекин в незаконном присвоении американских технологий.

"Китай взял на себя существенные обязательства в отношении защиты американских идей, коммерческой тайны, патентов и торговых марок. Немногие догадывались, что речь пойдет и об этом. Мы многое обсудили. Это лишь первая фаза. Никто и подумать не мог, что нам пойдут навстречу по стольким вопросам", - отметил Трамп.

Также Китай пообещал в течение двух лет увеличить импорт американских товаров, в том числе сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также энергоносителей, на 200 млрд долларов.

В свою очередь, Вашингтон отказался от введения новых пошлин и снизил некоторые из действующих. Они остаются в силе до тех пор, пока не будет подписан следующий пакет документов. Вторая фаза переговоров уже стартовала.