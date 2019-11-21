Китай обвинил США во вмешательстве

На улицы Гонконга вернулось относительное спокойствие. В студенческом городке Политехнического университета остаются около сотни протестующих.

На этом фоне палата представителей Конгресса США одобрила так называемый законопроект "О демократии и правах человека в Гонконге", требующий от американской администрации регулярно отчитываться перед законодателями о ситуации в специальном административном районе Китая.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила: "Решение Конгресса — это однозначное послание миру, что США поддерживают борьбу свободолюбивого народ Гонконга".

В ответ глава МИД Китая Ван И заявил, что отдельные политические силы в США причиняют вред китайско-американским отношениям.

А официальный представитель ведомства Гэн Шуан подчеркнул: "Гонконг — часть Китая, дела Гонконга — это внутренние дела Китая. США должны незамедлительно прекратить вмешиваться в дела Гонконга и другие внутренние дела Китая. В ином случае Китай должен будет принять жесткие ответные меры для зашиты нашего национального суверенитета".

Сторонники оппозиции в Гонконге обещают продолжить антиправительственные выступления.

В воскресенье в Гонконге должны состоятся выборы окружные советы.