Китай и США готовы к ослаблению торговой войны

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в Вашингтон на следующей неделе, чтобы подписать с Соединенными Штатами соглашение. Ожидается, что документ под названием "Первая фаза" будет направлен на ослабление торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Гао Фэн, представитель министерства торговли Китая

"Экономическая глобализации усиливается. Ограничение нормального международного сотрудничества не только наносит ущерб интересам отдельных компаний, но и вызывает обеспокоенность рынка в отношении американской торговли и инноваций. Все это влияет на стабильность международного сотрудничества".

Всемирный банк считает, что в 2020 году даже с небольшим улучшением и ростом на 2,5%, мировая экономика останется уязвимой. По мнению экспертов организации, снижение тарифной ставки окажет незначительное влияние на торговлю и экономику Китая и США.

Несмотря на продолжение роста двух крупнейших экономик мира, темпы замедляться.

Евро, согласно прогнозам Всемирного банка, вырастет в этом году только на 1% (что на 0,1% медленнее, чем в 2019 году).