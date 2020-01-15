Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьера - Кремль

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму", - сказали в пресс-службе.

Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу РФ с апреля 2010 года. Ему через полтора месяца исполнится 54 года, он примерно на полгода младше бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева.

Фракция "Единой России" в Госдуме в 09:00 в четверг проведет заседание по предложенной президентом РФ кандидатуре на должность главы правительства. Об этом сообщил журналистам руководитель парламентского большинства Сергей Неверов.